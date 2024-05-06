"Документ" відновив видачу готових паспортів за кордоном

Закордонні підрозділи ДП "Документ" у тестовому режимі відновили видачу готових документів, яка припинялась з технічних причин.

Про це повідомила пресслужба ДП "Документ".

Зазначається, що для запобігання і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Громадянам необхідно мати:

SMS про готовність паспорта (отриманих після 25 квітня),

пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку "Дія"),

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

23 квітня українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомляли, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Станом на вечір 24 квітня, як передає "Радіо Свобода", у "Паспортному сервісі" у Варшаві документи подати можна: охочих заводять через чорний хід, адже основний вхід зачинений.

Водночас готові паспорти люди отримати так і не можуть та планують писати скарги на електронну пошту ДП "Документ".

У ДП "Документ" у коментарі Суспільному уточнили, що офоомлення здійснюється у звичайному режимі, а видача документів технічно ще не доступна: процес налагоджується.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.