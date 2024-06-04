Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для залучення фінансової допомоги партнерів, яка піде на підтримку аграріїв та відбудову.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема кабмін схвалив проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Республікою Корея. Фонд економічного розвитку та співробітництва Кореї зможе надати Україні позику до 2,1 млрд доларів.

"Розподілили кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах проєкту ARІSE. Це 2,4 млрд грн на підтримку українських аграріїв. Ідеться про кредитні гарантії для стимулювання кредитування малих і середніх сільгоспвиробників, а також про гранти для невеликих господарств", — зазначив він.

Кабмін також ухвалив рішення про залучення позики від Банку розвитку Ради Європи на суму 100 млн євро. Це кошти на реалізацію проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене майно".

Раніше Міністри фінансів G7 підтримали ідею надання кредиту Україні під заставу прибутку від заморожених російських активів, щоб забезпечити фінансування Києва після 2024 року.