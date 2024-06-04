Щодо сина Байдена почався суд у справі про незаконне володіння зброєю

У Делавері розпочався суд присяжних щодо сина президента США Гантера Байдена. Раніше він отримав обвинувачення на федеральному рівні за те, що нібито збрехав про вживання наркотиків, коли купував зброю.

Про початок судових розглядів повідомляють BBC та The Washington Post.

Як очікується, вступні заяви у справі розпочнуться 4 червня. Раніше у понеділок суддя Меріеллен Норейка прийняла присягу у 12 присяжних і 4 їх заступників. Шість присяжних — чоловіки, шість — жінки, більшість кольорові, а їхній вік — від 20 до 70 років. Чотирьох претендентів на лаву присяжних не обрали, адже вони були знайомі з родиною Байденів (Делавер — рідний штат Гантера).

Обвинувальний акт проти Гантера представили у вересні. Байдена звинувачують у двох неправдивих заявах, коли він заповнював необхідні для придбання зброї документи. Байден купував револьвер Colt Cobra Special і в паперах зазначив, що не залежний від заборонених наркотиків і не вживає їх, але це не відповідало дійсності. Отже, чоловік протягом 11 днів незаконно володів зброєю, вживаючи наркотики.

Це перший випадок в історії, коли дитина чинного президента стала обвинуваченою у кримінальних справах. Сам Гантер Байден не визнав себе винним.

Джо Байден неодноразово відмовлявся коментувати судову справу, а 3 червня перед початком судового засідання він сказав, що "безмежно любить" і "довіряє" своєму синові.

Що відомо про справи проти Гантера Байдена

У вересні минулого року Гантеру висунули звинувачення у цій справі. Його звинувачували у володінні вогнепальною зброєю у той період, коли він боровся з наркотичною залежністю.

У 2018 році прокуратура розслідувала інцидент, коли вогнепальна зброя, що належала Хантеру Байдену, була викинута його тодішньою дівчиною на смітник у Вілмінгтоні. Хантер Байден в інтерв’ю ЗМІ у 2021 році розповів, що був залежним від наркотиків і це підвищило ймовірність того, що він порушив федеральний закон, купуючи вогнепальну зброю.

У грудні 2020 року прокуратура штату Делавер у США розпочала розслідування щодо сина президента США Джозефа Байдена. Гантера Байдена підозрюють у зловживаннях під час сплати податків.

У грудні 2023 року міністерство юстиції США відкрило нову кримінальну справу проти Гантера Байдена. Звинувачення стосуються несплати податків за дев'ятьма пунктами.