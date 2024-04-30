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Гантер Байден подає до суду на Fox News через наклеп
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Гантер Байден подає до суду на Fox News через наклеп

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Гантер Байден
Син чинного президента США Гантер Байден, 26 липня 2023 року. Фото: AP

Адвокати сина президента США Джо Байдена — Гантера — планують "невідкладно" подати до суду на телеканал Fox News.

Про це повідомляє NBC News згідно з отриманим листом.

Зазначається, що у листі, датованому 23 квітня, Fox News Channel і Fox News Digital сповіщаються про судові претензії, пов’язані з передбачуваною "змовою та подальшими діями щодо наклепу на Гантера Байдена та зображення його в неправдивому світлі, неліцензійної комерційної експлуатації його зображення, а також незаконною публікацією викрадених інтимних зображень".

Цей лист є другим зверненням до Fox цього місяця. За словами джерела, знайомого з судовими діями Гантера Байдена, попередній лист було передано адвокату Fox два тижні тому.

Як підкреслює NBC News, новий позов адвокати вирішили подавати після того, як стало відомо, що звинувачення у хабарництві Гантера Байдена, про які йшлося в ефірі Fox News, походять від інформатора ФБР Олександра Смирнова, якому спеціальний прокурор Девід Вайс висунув звинувачення у дезінформації.

"Упродовж останніх п’яти років Fox News безжально атакував Гантера Байдена і робив з нього карикатуру, щоб підвищити рейтинги та отримати фінансову вигоду. Нещодавнє звинувачення проти інформатора ФБР Смирнова викрило змову з дезінформації, яка розпалювалася компанією Fox, підтримувалася її оплачуваними агентами та монетизувалася компанією Fox. Ми плануємо притягнути їх до відповідальності", — йдеться у заяві адвоката Гантера Байдена.

У листі стверджується, що телеканал Fox News знав, що звинувачення у хабарництві Гантера Байдена на той час були неперевіреними, але продовжував повідомляти, що джерело "заслуговує довіри".

У листі також стверджується, що трансляція Fox "інтимних зображень" Гантера Байдена, які, як стверджують його адвокати, були "викрадені", порушує громадянські права, а також закон про авторське право.

Що відомо про справи Гантера Байдена

У грудні 2020 року прокуратура штату Делавер у США розпочала розслідування щодо сина президента США Джозефа Байдена. Гантера Байдена підозрюють у зловживаннях під час сплати податків.

У вересні 2023 року Гантеру Байдену оголосили обвинувачення у кримінальній справі щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї. В обвинувальному висновку, поданому до окружного суду у штаті Делавер, йдеться, що прокуратура звинувачує Гантера Байдена у брехні про вживання наркотиків на момент, коли він купував пістолет Colt Cobra у жовтні 2018 року.

Гантер Байден брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові.

Про роботу Гантера Байдена у компанії Burisma Миколи Злочевського — міністра часів Януковича, а також, чи була корупція — розповів Суспільному журналіст The New Yorker Адам Інтус. На його думку, Республіканська партія і Дональд Трамп під час виборчих перегонів активно використовують сина Джо Байдена, щоб дискредитувати конкурента.

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