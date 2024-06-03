Після прибуття балістичних ракет ATACMS із радіусом дії 300 км означає, що тепер Україна може вразити будь-яку ціль в окупованому Росією Криму зі смертельним ефектом.

Про це пише газета The Economist.

Видання пише, що після того, як США дозволили бити Україні американською зброєю по території РФ досі незрозуміло, чи буде це включати російську тактичну авіацію, яка запускає плануючі бомби на Харківщині. Але все ще очікується, щоб Штати дозволили вражати військові цілі по всій Росії.

Журналісти пишуть, що допоки Україна чекає таке рішення, то доводить свої дії власними спецопераціями в Криму.

Газета наводить слова британського стратега Лоуренса Фрідмана, який каже, що "Крим – слабке місце для Росії", яке вміщує у себе багато об'єктів, які хоче захистити Кремль.

"Атаки на Крим — це найкращий спосіб для України справити реальний тиск на Путіна, щоб добитися поступок у майбутньому", — каже Фрідман.

Колишній радник міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге погоджується з цими словами та додає, що "українська кампанія є сумішшю військової та політичної стратегії".

"Політично це найважливіший актив Росії, але він також дуже вразливий", — каже експерт.

Видання відзначає успіхи українських оборонців, які використовували ракети Великої Британії Storm Shadow та французькі Scalp для спецоперацій в Криму. До того ж без уваги не залишили й українські розробки — саморобні морські безпілотники, які вражають цілі кораблі.

Але зараз Україна використовує комбінацію ATACMS і все більш досконалих безпілотників, щоб систематично погіршувати російську протиповітряну оборону в Криму. Під обстрілами опиняються аеродроми, на яких базуються літаки, що обстрілюють Україну.

Лоуренс Фрідман каже, що таке ослаблення протиповітряної оборони в Криму "може бути частиною підготовки до неминучого прибуття перших партій винищувачів F-16 з Європи".

Генерал Ланге каже, що російським військам "немає де сховатися". Завдяки супутниковій та повітряній розвідці, наданій союзниками по НАТО, їх власним глибоким знанням території та прихованим силам на землі, ніщо не може рухатися в Криму без відома українців. З появою ракет ATACMS і вдосконаленням українських власних дронів кожен квадратний метр півострова знаходиться в зоні дії, включаючи літаки, конвої та обладнання, що рухаються автомобільним або залізничним транспортом.