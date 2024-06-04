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Бельгія закликає позбавити Угорщину права голосу в ЄС
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Бельгія закликає позбавити Угорщину права голосу в ЄС

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Міністерка закордонних справ Бельгії
Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб прибуває на зустріч глав МЗС, Брюссель, 18 березня 2024 року. AP/Virginia Mayo

Бельгія закликає уряди країн-членів ЄС подумати над початком процедури позбавлення права голосу Угорщини.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в інтерв'ю виданню Politico.

Вона виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7-ю Договору про ЄС.

"У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, дедалі частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість ухвалити рішення: йти до кінця статті 7-ї, активувати статтю 7-у до кінця — що передбачає припинення права вето", — сказала Аджа Лябіб.

В інтерв’ю міністерка наголосили, що це момент істини.

"Це момент істини. Або ми будемо виконувати свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми повинні вибрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", — додала посадовиця.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що держава працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб вона могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового блоку.

На початку травня цього року Орбан заявив, що нинішній Європейський Союз, членом якого країна стала у 2004 році, нібито "не той", яким він був 20 років тому. Тоді угорський прем'єр підкреслив, що війна РФ проти України – це нібито причина економічних труднощів Будапешта та є основою того, що виробництво в країні стало нижчим, а інфляція – вищою.

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