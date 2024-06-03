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"Не зміг зупинити своєї цікавості": японський фуд-блогер побував у Рівному. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Не зміг зупинити своєї цікавості": японський фуд-блогер побував у Рівному. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Фуд-блогер Юя з Японії подорожує Україною й оцінює страви азійської кухні. Він має понад 20 тисяч підписників у Tik-Tok. Японець побував і у Рівному.

Чоловік розповів Суспільному, чому приїхав в Україну під час повномасштабного вторгнення і яка мета його блогу.

"Я люблю кухню інших країн: італійську, французьку їжу. Але якщо говорити про огляди в моєму Tik-Tok і те, що я ділюсь своєю думкою публічно, якщо я скажу щось погане про їжу інших країн, це буде грубо. Я — японець, тому я можу порівняти й сказати мою правдиву думку про японські страви, тому здебільшого я оглядаю японську кухню, часом — азійську", — розповів Юя.

Він почав активно вести блог у Tik-Tok приблизно вісім місяців тому, коли приїхав в Україну. Нині на його сторінці понад 20 тисяч підписників та більш як 650 тисяч вподобайок:

"Мені було цікаво побачити цю країну. Я знав про те, що Україна і Росія воюють, але я не знаю — чому. Все одно я мав натхнення приїхати сюди. Я знав, що це небезпечно, але не зміг зупинити своєї цікавості".

Нині чоловік живе у Львові й періодично подорожує іншими регіонами.

Свою історію японський фуд-блогер Юя розповів журналістам редакції Суспільне Рівне.

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