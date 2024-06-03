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Коли подавати документи у виші — розповіли в Міносвіти
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Коли подавати документи у виші — розповіли в Міносвіти

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Вступ-2024, дати подання заяв, Міносвіти, абітурієнти
Абітурієнти Черкащини. Суспільне: Черкаси

Абітурієнти до вишів у 2024 році зможуть подати документи з 19 по 31 липня. На творчі конкурси — дещо раніше. Вступна кампанія триватиме до кінця жовтня.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко на брифінгу в "Медіацентрі — Україна".

Як і минулого року, е-кабінет буде основним інструментом вступу до закладів вищої освіти (ЗВО), пояснив Вітренко.

Складання національного мультипредметного тесту (НМТ) в Україні вже триває з 14 травня до 25 червня. До 2 липня в електронному кабінеті вступника вже можна буде сформувати довідку — інформаційну картку з рейтинговими балами, отриманими за тест, — від 100 до 200 балів.

Прийом заяв і документів розпочинається з 19 липня і триватиме до 18:00 31 липня. Якщо абітурієнти вступають на творчі спеціальності — туди, де вимагається творчий конкурс, — то документи прийматимуть на бюджетну форму навчання з 3 липня по 18:00 10 липня, а на умовах контракту — з 3 липня до 18:00 25 липня.

Не пізніше 5 серпня мають бути оприлюднені рейтингові списки абітурієнтів. Ті вступники, які отримали бюджетне місце, мають виконати всі умови (подати оригінали документів тощо) не пізніше, ніж до 18:00 8 серпня.

Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня, на контракт — до 31 жовтня 2024 року. Робота електронних кабінетів припиниться також 31 жовтня. Це означатиме повне завершення вступної кампанії-2024.

Раніше в ефірі Суспільного директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповідала про особливості складання НМТ цьогоріч.

А Міносвіти уточнювало, що вступники до вищих навчальних закладів на творчі спеціальності цього року обов’язково складатимуть і НМТ, і творчий конкурс.

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