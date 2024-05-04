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Директорка УЦОЯО розповіла, як проходитиме НМТ-2024
ОСВІТАШКОЛАЖиття

Директорка УЦОЯО розповіла, як проходитиме НМТ-2024

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НМТ-2024
НМТ-2024. Фото: Getty Images (ілюстративне)

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розробив правила для учнів і персоналу на випадок повітряної тривоги під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ), а також на випадок технічних збоїв під час сесії оцінювання.

Як відбуватиметься тестування в етері телемарафону розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

"Якщо лунає повітряна тривога, то відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр призупиняє тестування. Усі спускаються в укриття, перебувають там до моменту завершення повітряної тривоги. Якщо тривога до 2,5 годин, то учасники повертаються до виконання завдань. Якщо тривога задовга, то учасників просять взяти участь в додатковій сесії оцінювання", — пояснила вона.

Директорка УЦОЯО зазначила, що в основній сесії візьмуть участь переважна більшість вступників, а на додаткову сесію можна зареєструватися з 10 до 15 травня, або з огляду на пропуск основної сесії взяти в ній участь.

"Якщо учасник був зареєстрований в основній сесії, але з поважних причин — захворювання, тривала повітряна тривога — не зумів пройти оцінювання, то також можна взяти участь в додатковій сесії", — додала Вакуленко.

Вона також зазначила, що у Центрі розуміють, що скласти тест з чотирьох предметів за 4 години — надзвичайно складно.

"Це величезний виклик для вступників. 4 години, плюс перерва посередині 20 хвилин. Хвилювання до тестування. Але проводити тестування в два дні було б неможливим, тому що учасникам доводилося б двічі приїздити до тимчасових екзаменаційних центрів. Оцінювання проводиться не лише в Україні, а й за кордоном, в 32 країнах світу, крім України", — сказала директорка УЦОЯО.

За словами Вакуленко не відкриватимуть тимчасові екзаменаційні центри на лінії розмежування або на ТОТ і звідти учасникам доведеться приїжджати в інші місця.

"Єдина порада для вступників — відвідувати всі уроки, робити домашні завдання, наполегливо навчатися, щоб сформувати навичку довгої, наполегливої, ретельної роботи. Також скористатися 20-хвилинною перервою для реального відпочинку, випити води, з’їсти перекус, піти у вбиральню, перестати думати про українську мову і математику, які вони складали в попередньому блоці. І зосередитися для ривка", — сказала вона.

Директорка УЦОЯО також зазначила, що тепер у програмному середовищі буде простіше працювати, адже поряд з кнопкою "зафіксувати відповідь" буде повідомлення про те, коли ця відповідь була зарахована, і чи була вона остаточно зарахована.

"Так само в тестовому блоці буде спеціальна панель навігації, де позначатимуться всі завдання тесту. Це квадратики, які світитимуться червоним, щойно учасник зарахує відповідь. Але якщо система працює повільніше, ніж потрібно, поганий інтернет в школі, то учасник має сказати про це інструктору, тому що проблема може бути не в усьому пункті чи аудиторії, а, наприклад на конкретному комп’ютері. На період відновлення час учасника буде призупинений", — сказала Вакуленко.

За її словами, якщо проблему не зможуть розв'язати, то учаснику запропонують взяти участь в додатковій сесії.

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