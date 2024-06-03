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У НАТО побоюються, що РФ може атакувати підводні кабелі і трубопроводи поблизу Ірландії — The Times
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У НАТО побоюються, що РФ може атакувати підводні кабелі і трубопроводи поблизу Ірландії — The Times

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Інтернет
Інтернет. Getty Images

Минулого тижня збройні сили Франції, Великої Британії та Норвегії відстежували рух ймовірно російського підводного човна біля західного узбережжя Ірландії. Союзники по НАТО стурбовані можливістю атаки РФ на кабелі і трубопроводи, а також нездатністю Ірландії сприяти власному захисту.

Про це пише The Times.

Зазначається, що французький літак Bréguet 1150 Atlantic у вівторок 28 травня вів спостереження біля графства Клер, перед тим, як Велика Британія та Норвегія відправили літак Boeing Poseidon P-8, який спеціалізується на полюванні на підводні човни, в район біля міст Слайго та Донегал.

Видання зазначає, що російські ударні підводні човни часто присутні в міжнародних водах біля берегів Ірландії, але їхнє розташування викликало занепокоєння на найвищому рівні Сил оборони й серед європейських союзників. У цьому районі проходить газопровід Корріб, а також важливий підводний кабель.

"Відстеження підводних човнів — це те, для чого використовуються ці літаки. Той факт, що літаки позмінно спостерігають за тим, що відбувається, свідчить про те, що кожна країна сама по собі не в змозі виконати цю роботу. Зусилля, спрямовані на відстеження показують, наскільки серйозно вони ставляться до того, що відбувається. Це також показує, що Ірландія не здатна захистити себе. Ірландці були б залучені до цієї операції, якби мали чим допомогти", — сказав Кейр Джайлз аналітик з питань Росії в лондонському аналітичному центрі Chatham House.

Перше місце в списку проблем, які впливають на Ірландію, посідає загроза, яку Росія становить для підводних газопроводів і оптоволоконних кабелів, що забезпечують зв'язок між Європою і Північною Америкою.

Раніше Європейські спецслужби попередили, що Росія готує диверсії в країнах ЄС перед виборами наступних вихідних.

Наслідки будь-якої диверсії в Ірландії будуть глибокими та підкреслять неспроможність Ірландії захистити свою територію, кажуть аналітики.

"Ірландія просто не має спроможності впоратися з подібними загрозами, але нам потрібно навчати громадськість, щоб ми могли укладати індивідуальні домовленості з країнами, які можуть", — сказав Деклан Пауер, аналітик з безпеки.

Перші ознаки російського інтересу до кабелів з'явилися три роки тому, коли "Янтар", корабель для збору розвідувальної інформації, на борту якого є два підводні апарати, здатні занурюватися на глибину до 6000 метрів, прибув до берегів Донегалу і Слайго. "Янтар" належить російському управлінню підводних досліджень, але європейські агентства вважають, що він побудований для здійснення диверсій.

The Times зазначає, що існує незліченна кількість прикладів того, як "дивні судна" обстежують кабелі біля берегів Ірландії, і особливо вразливою є критично важлива інфраструктура біля західного узбережжя.

"Москва вже позначила на карті значну частину морського дна, включаючи британські та ірландські вітрові турбіни, в готовності до будь-якого конфлікту, в якому диверсії можуть зіграти певну роль", — йдеться у матеріалі.

У 2023 році помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Кеттлер заявив, що Росія може атакувати на критично важливу інфраструктуру союзників по Північноатлантичному альянсу, включно з підводними інтернет-кабелями, щоб обмежити підтримку України.

Військово-морські сили Швеції та Фінляндії перебувають у стані підвищеної готовності, щоб запобігти ймовірному російському нападу на енергетичні мережі країн.

Поблизу вітрових електростанцій і підводних силових кабелів були помічені російські надводні кораблі. З огляду на це командувачка ВМС Швеції Скуг Хаслум попередила про ризик диверсійних атак Росії.

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