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Rheinmetall побудує у Литві завод з виробництва артбоєприпасів. Підписано відповідний меморандум
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Rheinmetall побудує у Литві завод з виробництва артбоєприпасів. Підписано відповідний меморандум

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Rheinmetall, Литва
Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі. AP/Martin Meissner

Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall. Документ закладає основу будівництва на території держави заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це соцмережі X повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

"Сьогодні ми підписали меморандум про взаєморозуміння з Rheinmetall, який заклав основу для будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів і нашої довгострокової співпраці", — йдеться у дописі Шимоніте.

Очільниця уряду Литви подякувала всім, хто працював над цим проєктом з першого дня. Вона також наголосила на необхідності посилювати військовий потенціал демократичних країн, оскільки це є необхідною передумовою для захисту свободи.

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

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