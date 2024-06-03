На війні в Україні РФ втратила 1270 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 3 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 511 130 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1270 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7779 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 15002 (+22) од,
- артилерійських систем — 13280 (+47) од,
- РСЗВ — 1090 (+1) од,
- засоби ППО — 824 (+3) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40),
- крилаті ракети — 2268 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) од,
- спеціальна техніка — 2199 (+4).
Дані уточнюються.