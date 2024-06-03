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На війні в Україні РФ втратила 1270 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1270 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 3 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 511 130 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1270 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7779 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 15002 (+22) од,
  • артилерійських систем — 13280 (+47) од,
  • РСЗВ — 1090 (+1) од,
  • засоби ППО — 824 (+3) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40),
  • крилаті ракети — 2268 (+0),
  • кораблі /катери — 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) од,
  • спеціальна техніка — 2199 (+4).

Дані уточнюються.

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