У Китаї Путін просив Сі не їхати на саміт у Швейцарію — FT

Під час свого візиту до Китаю очільник Росії Володимир Путін звернувся до китайського лідера Сі Цзіньпіна з трьома основними проханнями — щодо газогону “Сила Сибіру-2”, розширення діяльності китайських банків у Росії та неучасті Китаю в мирній конференції у Швейцарії в червні.

Про це з посиланням на свої джерела пише видання Financial Times.

Як нагадує видання, у п'ятницю Китай оголосив, що пропустить саміт України в Швейцарії.

При цьому, за словами трьох людей, знайомих із ситуацією, спроби Росії укласти з Китаєм велику газопроводну угоду зазнали невдачі через те, що Москва вважає необґрунтованими вимогами Пекіна щодо цін і рівня поставок.

“Жорстка позиція Пекіна щодо трубопроводу “Сила Сибіру-2” підкреслює, що вторгнення Росії в Україну зробило Володимира Путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо економічної підтримки”, — пише видання.

Люди, обізнані з цим питанням, сказали FT, що Китай попросив платити близько до субсидованих Росією внутрішніх цін і зобов’язався купувати лише невелику частину запланованої річної потужності трубопроводу в 50 мільярдів кубометрів газу.

Також двоє з людей сказали, що Пекін і Москва обговорюють об’єднання одного або кількох банків, які фінансуватимуть торгівлю компонентами для російської оборонної промисловості, але, безумовно, це призведе до санкцій США, які виключать будь-який такий банк із глобальної фінансової системи.

При цьому пропонована співпраця з китайськими банками залишається в набагато меншому масштабі, ніж просила Росія.

Раніше речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає вимогам Китаю, які, зокрема, передбачають участь у заході і України, і Росії.

Категоричної відмови Китаю від участі не прозвучало, проте заява китайського МЗС дублює інсайдерську інформацію, опубліковану раніше Reuters. Джерела агенції повідомили, що Пекін відхилив запрошення на Глобальний саміт миру щодо України, який у червні прийматиме Швейцарія, оскільки "не були виконані умови для його участі." Йдеться про "визнання саміту як Росією, так і Україною, рівноправна участь усіх сторін та чесне обговорення всіх пропозицій".