Reuters: Китай не поїде на саміт миру у Швейцарії

Влада Китаю підтвердила, що не буде присутня на саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі у заході. Йдеться про "визнання саміту як Росією, так і Україною, рівноправна участь усіх сторін та чесне обговорення всіх пропозицій".

"Нам дуже шкода, що китайська сторона не використовує можливість представити свою позицію на платформі саміту в Швейцарії", – сказав Reuters речник посольства України в Пекіні.

Цього тижня Китай запропонував провести саміт за рівноправної участі всіх сторін.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.