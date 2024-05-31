Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Reuters: Китай не поїде на саміт миру у Швейцарії
КИТАЙВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітика

Reuters: Китай не поїде на саміт миру у Швейцарії

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапор Китаю
Столиця Китаю Пекін, ілюстративне фото. Столиця Китаю Пекін, ілюстративне фото: AP

Влада Китаю підтвердила, що не буде присутня на саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі у заході. Йдеться про "визнання саміту як Росією, так і Україною, рівноправна участь усіх сторін та чесне обговорення всіх пропозицій".

"Нам дуже шкода, що китайська сторона не використовує можливість представити свою позицію на платформі саміту в Швейцарії", – сказав Reuters речник посольства України в Пекіні.

Цього тижня Китай запропонував провести саміт за рівноправної участі всіх сторін.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Топ дня
Люди на станції метро у Києві
Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
ДніпроГЕС
Хто і навіщо підривав ДніпроГЕС у Другу світову та як її відновлювали
Зеленський з президентом Тимор-Лешті
Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
Енергетика
2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00

Вибір редакції
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Дізнайтесь більше
Вид на Лондон у Великій Британії
Telegraph: МІ-5 доручили зосередити увагу на шпигунах з Ірану, КНР та РФ
Міністр оборони Ллойд Остін
Глава Пентагону: війна з Китаєм не є неминучою
Столиця Китаю Пекін
У Китаї заявили, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає їхнім вимогам
Зеленський їде в Сінгапур на Азійський саміт
Reuters: Зеленський у вихідні відвідає Азійський безпековий саміт
На початок