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У Чехії на святкуванні Дня захисту дітей внаслідок удару блискавки постраждало 20 людей
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У Чехії на святкуванні Дня захисту дітей внаслідок удару блискавки постраждало 20 людей

ЗМІ
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У Чехії у місті Ліберец під час заходів до Дня захисту дітей щонайменше 20 людей постраждали від влучання блискавки у дерево під час грози.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Святкова програма проводилася у неділю, 2 червня, у парку біля місцевого замку у другій половині дня і там знаходилось кілька сотень людей.

Близько 16:00 почалася гроза зі зливою. При цьому частина відвідувачів перед тим залишили місце, а частина – заховались під великими деревами. Згодом блискавка влучила у 20-метровий дуб, під яким ховались люди. За словами свідків, це був сильний удар і люди попадали на землю. При цьому саме дерево залишилось неушкодженим.

Після удару блискавки рятувальники зафіксували два десятки постраждалих. Сімнадцять із них, у тому числі десять дітей віком від двох до шістнадцяти років, потрапили до лікарні в Лібереці, двоє – у сусідньому місті Яблонці-над-Нісою, а одну людину гелікоптером доправили до празької лікарні в Мотолі. Кількох людей медики реанімували на місці.

Зазначається, що люди страждали переважно від аритмії серця, легких опіків і неврологічних травм, пов’язаних з тимчасовою недостатньою рухливістю кінцівок.

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