Російські війська продовжують тиснути на кількох напрямках і не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ. Загалом протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень з армією РФ. При цьому вже сьогодні від початку доби відбулося 29 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:00 2 червня.

"За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах України сім ударів із застосуванням 62 ракет, 43 авіаудари із застосуванням 48 КАБів, понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 110 із застосуванням реактивних систем залпового вогню", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки окупантів відбито, іще два бої тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщіївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.

На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три — тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку окупанти три рази намагались наблизитися до Костянтинівки, але зазнали невдачі. Втрат позицій ЗСУ не допущено.

На Времівському напрямку армія РФ марно намагалась штурмувати позиції Сил оборони поблизу Старомайорського.

На Оріхівському напрямку російські війська також безрезультатною намагались просунутись в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку армія РФ не полишає спроб витіснити українські підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських окупантів зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи противника.