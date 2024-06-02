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На війні в Україні РФ втратила 1080 військових і 25 танків за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1080 військових і 25 танків за добу — Генштаб

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Армія РФ на війні в Україні
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 2 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 509 860 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1080 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 7765 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
  • артилерійських систем – 13233 (+49) од,
  • РСЗВ — 1089 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 821 (+6) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10699 (+82),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+38),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2195 (+14)

Дані уточнюються.

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