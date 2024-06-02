На війні в Україні РФ втратила 1080 військових і 25 танків за добу — Генштаб

Станом на ранок 2 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 509 860 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1080 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7765 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
- артилерійських систем – 13233 (+49) од,
- РСЗВ — 1089 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 821 (+6) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10699 (+82),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+38),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 2195 (+14)
Дані уточнюються.