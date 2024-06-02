КМВА: у Києві впровадили довші відключення світла

У Києві сьогодні, 2 червня, запровадять довші графіки відключення електроенергії, а ніж запланувалося.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

В адміністрації зазначили, що запровадження стабілізаційних відключень світла, що діятиме у столиці, відбуватиметься за вказівкою Національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Графіки діятимуть з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Ввечері ДТЕК повідомляло про те, що 2 червня години відключень світла будуть такими: з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів.

У КМДА додали, що виділених "Укренерго" лімітів вистачить забезпечити приблизно 76% потреб Києва.

Переглянути графік відключень електроенергії для Київської області та Києва можна на сайті ДТЕК.

Як повідомили енергетики, у ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції, там серйозно пошкоджене обладнання. В "Укренерго" зауважили, 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.