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Що буде з ціною на світло | нові тарифи з 1 червня. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
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Що буде з ціною на світло | нові тарифи з 1 червня. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО

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Тариф на світло для населення зросте з 1 червня. Нову вартість електроенергії вже затвердили в Уряді України. Через обстріли з РФ в Україні знищені чи пошкоджені майже всі теплові та гідроелектростанції. Саме для того, щоб підготуватись до зими та встигнути відбудувати принаймні частину української енергетики потрібно підвищувати тарифи на неї, пояснюють у міністерстві.

Чи справді є така необхідність та куди спрямують гроші за сплату тарифів – ми вирішили з'ясувати в експертів галузі. У поясненні Суспільне Новини розповідаємо – на скільки подорожчає світло та чи вплине новий тариф на його відключення.

З 1 червня 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці березня 2024-го Галущенко заявляв, що Міненерго не розглядало питання про підвищення тарифів на електроенергію для українців, оскільки тоді у відомстві "не розуміли" масштабів пошкоджень після російських повітряних атак на енергооб'єкти України.

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