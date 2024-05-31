Генштаб: від початку доби вже відбулося 26 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Від початку цієї доби вже відбулося 26 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 10.30 31 травня.

Загалом минулої доби російські окупанти завдали по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 22 ракет, 64 авіаудари із застосуванням 97 КАБів, здійснили понад три тисячі обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 123 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 21 район зосередження особового складу, один засіб ППО та дві артилерійські системи російського окупаційного війська.

Повідомляється, що від початку цієї доби вже відбулося 26 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили один ракетний удар з використанням шести ракет, три авіаційні удари із застосуванням чотирьох КАБів, 24 рази атакували дронами-камікадзе, понад 450 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти, у тому числі чотири – із застосуванням РСЗВ.

“З початком цієї доби наші ракетні війська нанесли успішні удари по паромній переправі та нафтовому терміналу в Краснодарському краї”, — йдеться у зведенні.

Зазначається, що минулої доби загальні втрати російських військових склали близько 1390 осіб. Також росіяни втратили 18 танків, 22 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 56 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку з початку доби військо РФ активних дій не проводило. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За вчорашню добу військо РФ втратило на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та п’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбили одну атаку росіян поблизу Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати війська РФ склали 82 військових. Знищено один танк, артилерійську систему, два автомобілі та станцію РЕБ “Серп-ВС5”. Пошкоджено бойову броньовану машину та п’ять артсистем російського війська.

На Лиманському напрямку російські військові намагаються атакувати неподалік Діброви. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Берестового. Тричі військо РФ намагалося прорватися в напрямку Виїмки. Успіху не мало. Втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку з початку доби відбили дві спроби росіян наблизитися до Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники не дають росіянам просунутися. На цей час військо РФ здійснило чотири спроби відтіснити українські підрозділи із займаних позицій. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

На Курахівському напрямку триває бій поблизу Костянтинівки. Ситуація залишається під контролем Сил оборони.

“Високу ціну ворог заплатив за вчорашню активність на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією тільки на цих двох напрямках російський агресор сумарно втратив 534 особи убитими та пораненими. Знищено чотири танки окупантів, дев’ять бойових броньованих машин та шість авто. Крім того, ще три танки, чотири бойові броньовані машини та дві артсистеми зазнали пошкоджень”, — йдеться у зведенні.

На Оріхівському напрямку відбили 3 штурмові дії росіян в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.