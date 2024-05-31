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Вночі збили крилату ракету і 4 "шахеди" — Повітряні Сили
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Вночі збили крилату ракету і 4 "шахеди" — Повітряні Сили

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Вночі збили крилату ракету і 4 "шахеди" — Повітряні Сили
Вночі збили крилату ракету і 4 "шахеди" — Повітряні Сили. 126 окрема бригада територіальної оборони

Вночі 31 травня сили протиповітряної оборони знищили чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині.

Про це зранку 31 травня повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

За його даними, у ніч проти 31 травня росіяни атакували:

  • Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. РФ,
  • Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області РФ,
  • а також здійснили пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська РФ.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", — написав Олещук.

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