Вночі збили крилату ракету і 4 "шахеди" — Повітряні Сили

Вночі 31 травня сили протиповітряної оборони знищили чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині.
Про це зранку 31 травня повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, у ніч проти 31 травня росіяни атакували:
- Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. РФ,
- Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області РФ,
- а також здійснили пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська РФ.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", — написав Олещук.