На війні в Україні РФ втратила 1390 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 31 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 507 650 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1390 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7728 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 14935 (+22) од,
- артилерійських систем — 13140 (+39) од,
- РСЗВ — 1088 (+0) од,
- засоби ППО — 815 (+0) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10587 (+55),
- крилаті ракети — 2229 (+7),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17905 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2164 (+11).
Дані уточнюються.