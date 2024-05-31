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На війні в Україні РФ втратила 1390 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1390 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, скільки військових втратила РФ на війні в Україні
Російський військовослужбовець в окупованому Донецьку, 13 червня 2022 року. Getty Images/Юрій Кадобнов

Станом на ранок 31 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 507 650 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1390 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7728 (+18) од,
  • бойових броньованих машин — 14935 (+22) од,
  • артилерійських систем — 13140 (+39) од,
  • РСЗВ — 1088 (+0) од,
  • засоби ППО — 815 (+0) од,
  • літаків — 357 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10587 (+55),
  • крилаті ракети — 2229 (+7),
  • кораблі /катери — 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17905 (+56) од,
  • спеціальна техніка — 2164 (+11).

Дані уточнюються.

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