Армія РФ влучила у багатоповерхівку у Харкові, є загиблі й поранені; війська РФ атакували Київ крилатими ракетами; у Краснодарському краї РФ внаслідок атаки БПЛА спалахнула нафтобаза та присяжні визнали Дональда Трампа винним у фальсифікації документів — Суспільне підготувало головні новини ранку 31 травня.

1. Армія РФ влучила у багатоповерхівку у Харкові

Троє людей загинули, 23 — постраждали внаслідок нічного удару по Харкову. Серед травмованих є двоє дітей.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків. Зруйновано приватне підприємство.

Зазначається, що у ніч на 31 травня армія Росії вдарила по Харкову ракетами типу С-300 та С-400 з території Бєлгородської області. Зафіксовано п'ять влучань у Новобаварському районі міста. Одна ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок, інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

2. Війська РФ атакували Київ крилатими ракетами

Війська РФ атакували Київ крилатими ракетами. Близько 5.00 ранку у Києві пролунав потужний вибух.

Про це повідомили в КМВА.

Сили ППО знищили всі цілі. Внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

За оперативними даними, постраждалих немає.

3. У Краснодарському краї РФ внаслідок атаки БПЛА спалахнула нафтобаза

У Краснодарському краї Росії вночі сталася атака дронів, повідомив російський губернатор Веніамін Кондратьєв.

За його словами, у Темрюкському районі постраждала інфраструктура нафтобази, там почалася пожежа. Кілька людей поранено, решту евакуювали.

"Пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху. ... Є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу", — розповів пан Кондратьєв у Telegram.

4. У США присяжні визнали Дональда Трампа винним у фальсифікації документів

Присяжні в суді Нью-Йорка визнали колишнього президента Дональда Трампа винуватим за всіма 34 пунктами у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс.

Про це пише CNN.

Вирок у справі ухвалить суддя на засіданні 11 липня. Трампу загрожує до чотирьох років ув'язнення, він вину не визнає.

Контекст: Відомо, що переговори присяжних розпочалися 30 травня і загалом тривали близько 11 годин. Трамп має право оскаржити обвинувальне рішення. Участь у судовому процесі не заважає йому балотуватися у президенти під час виборів, які мають відбутися у США у листопаді. Дональд Трамп став першим експрезидентом США, засудженим за кримінальний злочин.