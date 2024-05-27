Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді сьогодні, 27 травня.

Про це йдеться на сайті уряду Іспанії.

Обидва лідери проведуть пресконференцію після зустрічі о 12:00 за місцевим часом у Мадриді, йдеться в заяві уряду Іспанії. Після зустрічі з Санчесом Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI, повідомили в королівському дворі.

Ця поїздка була запланована на 17 травня, проте 15 травня стало відомо, що Зеленський скасував усі найближчі закордонні візити.

Очікується, що Зеленський підпише з Санчесом двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки після спільної заяви НАТО минулого року. Після президент планує відвідати Португалію, пише Reuters.

Разом з іншими країнами Європейського Союзу Іспанія зобов’язалася підтримати Україну фінансовою та військовою допомогою після вторгнення Росії в лютому 2022 року.