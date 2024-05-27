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Зеленський сьогодні відвідає Іспанію та зустрінеться із прем'єр-міністром Санчесом
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Зеленський сьогодні відвідає Іспанію та зустрінеться із прем'єр-міністром Санчесом

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Зеленський і Санчес
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час пресконференції у Києві, 23 лютого 2023 року. AP

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді сьогодні, 27 травня.

Про це йдеться на сайті уряду Іспанії.

Обидва лідери проведуть пресконференцію після зустрічі о 12:00 за місцевим часом у Мадриді, йдеться в заяві уряду Іспанії. Після зустрічі з Санчесом Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI, повідомили в королівському дворі.

Ця поїздка була запланована на 17 травня, проте 15 травня стало відомо, що Зеленський скасував усі найближчі закордонні візити.

Очікується, що Зеленський підпише з Санчесом двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки після спільної заяви НАТО минулого року. Після президент планує відвідати Португалію, пише Reuters.

Разом з іншими країнами Європейського Союзу Іспанія зобов’язалася підтримати Україну фінансовою та військовою допомогою після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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