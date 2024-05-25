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Політики світу реагують на обстріли Харкова
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Політики світу реагують на обстріли Харкова

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обстріл Харкова 25 травня
Рятувальник ДСНС біля пожежі місця російського обстрілу гіпермаркету, Харків, 25 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

У Харкові впродовж 25 травня відбулося чотири серії ударів росіян. Один із них забрав щонайменше 4 життя, 40 людей поранені. Президент ПАРЄ, посли та міністри у світі відреагували на обстріл. Вони закликали не вірити російським словам про мир, підтримувати Україну, зокрема з ППО, і подбати, аби винні у воєнних злочинах були покарані.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав: "П'ятниця. Кремлівський цар нібито подає сигнал, що хоче миру. Субота — бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не купуйтеся на кремлівські казки".

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом нагадав про битву за Маріуполь, де також було чимало людських жертв серед цивільних: "Жахливо й по-варварськи. Подбаймо про те, щоб підтримувати Україну і захищати її цивільне населення. Пам'ятаємо Маріуполь".

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос так прокоментував російські удари: "Підрив будівельного гіпермаркету в Харкові в суботу є ще одним доказом жорстокості та злочинності російської влади. Винні будуть притягнуті до відповідальності".

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс також засудив удар Росії по цивільному об'єкту в Харкові та нагадав, що Сполучене Королівство підтримує Київ засобами ППО. Зокрема, у травні Британія передасть сумарно 100 ракет для захисту неба.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер назвав російську атаку цілеспрямованим терором проти мирного населення. "Ми не забудемо те, що сталося сьогодні в Харкові. Настане день, коли винні понесуть відповідальність", — додав дипломат.

А пані посол України в США Оксана Маркарова також підкреслила, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони та артилерії. "Ми повинні ефективно зупинити російські воєнні злочини та геноцид! Кожен день для українців означає життя чи смерть", — написала вона.

25 травня російські війська завдали удару по Харкову. Про загрозу обстрілу КАБами попереджав начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. Станом на 20:56 відомо про щонайменше чотирьох загиблих, 40 поранених, а також зниклих безвісти.

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