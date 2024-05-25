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"Дайте нам ППО, врятуйте людей" — Зеленський про Харків
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"Дайте нам ППО, врятуйте людей" — Зеленський про Харків

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ДСНС гасить пожежу в Харкові 25 травня
Рятувальник ДСНС гасить пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу гіпермаркету, Харків, 25 травня 2024 року. Cуспільне/Олександр Магула

Президент Володимир Зеленський відреагував у відеозверненні на російський авіаудар по гіпермаркету в Харкові, що стався 25 травня. Він укотре закликав партнерів забезпечити Україну необхідною кількістю систем протиповітряної оборони.

Про це Зеленський заявив у своїх соцмережах.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів", — сказав глава держави.

Він додав, що убезпечити цивільних українців можна лише спільно з союзниками у світі. І коли українська влада просить про системи ППО та дозвіл захищати Україну так, як вважає за ефективне, — такі речі у партнерів просять саме для того, щоб унеможливити подібні удари.

Зеленському вже оголосили перші доповіді щодо удару. Росіяни вдарили по ТЦ, будівельному гіпермаркету, пожежа зайнялась на площі близько 10 тисяч кв. м. В суботу в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей — працівники та покупці.

Попередньо, росіяни використовували УМПБ Д-30, повідомив журналістам речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко. Приблизно 15 працівників будівельного гіпермаркету не виходять на зв'язок, повідомив міський голова Ігор Терехов із посиланням на слова директора магазину.

На місце прибули всі необхідні служби: ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Вони займаються порятунком людей, сказав Зеленський і пообіцяв кожному постраждалому належну допомогу.

"Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", — пише Зеленський.

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