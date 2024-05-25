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Ілон Маск відреагував на заяви, що російська РЕБ блокує "старлінки"
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Ілон Маск відреагував на заяви, що російська РЕБ блокує "старлінки"

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Ілон Маск про те, як SpaceX бореться з російськими РЕБ
Генеральний директор платформи X Ілон Маск, Вашингтон, 13 вересня 2023 року. Фото: AP/Jacquelyn Martin

Бізнесмен Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими засобами РЕБ і що відключити "старлінки" росіянам не вдалося.

Про це він написав в X.

"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російським глушінням. Це складна проблема. Їм вдалося відключити всі системи зв'язку, крім Starlink", — заявив Маск.

Видання The Washington Post 17 травня написало, що під час наступу РФ на Харківщині російські електронні засоби глушіння зупинили роботу супутникового інтернету Starlink. "Старлінками" користувалися ЗСУ, щоби відстежувати переміщення росіян біля кордону.

24 травня про перебої Starlink на передовій у ЗСУ написало The New York Times, посилаючись на чиновників та військових 92 бригади.

Що відомо про попередні розмови щодо блокування Starlink в Україні

Газета Financial Times з посиланням на українських високопосадовців написала, що українські військовослужбовці повідомили 7 жовтня 2022 року про проблеми у роботі системи супутникового інтернету Starlink в зоні бойових дій на сході Харківської області, а також на Донеччині та Луганщині.

9 лютого 2023 року стало відомо, що американська компанія бізнесмена Ілона Маска Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні зазначила, що ЗСУ не повинні використовувати Starlink як зброю, зокрема керувати за допомогою системи дронами.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, закликав компанію визначитися на чиєму вона боці у війни Росії та України.

Водночас віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 9 лютого повідомив, що зараз в Україні немає проблем з роботою терміналів Starlink.

14 лютого Маск заявив, що його компанія Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink аби запобігти початку Третьої світової війни.

У вересні 2023 року CNN, посилаючись на уривок з біографічної книги Волтера Айзексона про Маска, написало, що Ілон Маск таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот. На це Маск відповів, що Starlink у Криму не був активований, а сам він відхилив запит України на активацію "Старлінк" на всьому шляху до Севастополя.

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