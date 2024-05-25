Помер мемний собака Кабосу

Японська собака породи шиба-іну на ім'я Кабосу померла 24 травня у віці 18 років. Її фото було натхненням під меми та інтернет-жартдля мемів, собака стала обличчям криптовалюти Dogecoin.

Про це повідомили британський мовник BBC та агенція CNN.

Сука породи шиба-іну з Японії померла у свої 18 років. Вона страждала на лейкемію та хворобу печінки з 2022 року, але її стан відтоді покращився.

Її власниця Ацуко Сато сказала, що Кабосу пішла тихо, уві сні. "Я думаю, що Кабо була найщасливішою собакою у світі. А я була найщасливішою власницею", — сказала жінка.

Ацуко — вчителька в Сакурі, на схід від Токіо. Вона взяла собаку з притулку, де її мали б приспати, якби її ніхто не врятував. через 2 роки після цього, у 2010-му, Ацуко сфотографувала Кабосу, яка сиділа, схрестивши лапи на дивані. Жінка розмістила фото собаки у себе на сторінці, звідки воно поширилося на онлайн-форумі Reddit і стало мемом.

Пізніше зображення стало цифровим твором мистецтва NFT, який продали за $4 млн. Фото надихнуло на створення Dogecoin — криптовалюту, яку жартома створили два інженери-програмісти. Валюта зараз є восьмою за вартістю криптовалютою з ринковою капіталізацією у $23 млрд.

Прихильником Dogecoin є бізнесмен Ілон Маск, який жартує про валюту на X, що призводить до стрімкого зростання її вартості, і називає її "народною криптовалютою".

У листопаді 2023 року в парку в Сакурі відкрили пам'ятник Кабосу на дивані. Монумент коштував 100 000 доларів і був профінансований криптовалютною організацією Own The Doge.

Ацуко Сато і Own The Doge також пожертвували великі суми міжнародним благодійним організаціям, зокрема понад 1 мільйон доларів на фонд "Врятувати дітей".