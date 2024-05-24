Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У США відбувся перший собачий авіарейс
СОБАКАСШААВІАСПОЛУЧЕННЯТВАРИНИПОДОРОЖІЛайфстайлПодіїСвітЖиття

У США відбувся перший собачий авіарейс

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Перший рейс літака для собак у США
Собака визирає з ілюмінатора літака під час пресконференції, присвяченій запуску авіакомпанії для собак Bark Air, Нью-Йорк, 21 травня 2024 року. REUTERS/Eduardo Munoz

Перша авіакомпанія для собак BARK Air у США виконала свій перший політ з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Про це повідомляють USA Today та New York Post.

BARK Air пропонує рейси в один кінець і в обидва кінці між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом, а також Нью-Йорком і Лондоном. Всередині США квиток коштує 6 тисяч доларів, міжнародний — 8 тисяч доларів. За даними сайту бронювання авіакомпанії, квитки на перший рейс були повністю розпродані.

Кожен рейс вміщує 15 собак та їхніх власників. Дітям заборонено літати на літаках BARK Air, усі пасажири-люди повинні бути не молодші за 18 років.

Як ідеться на сайті BARK Air, авіакомпанія не допускатиме заповнювати літаки цілком, щоб у собак лишалося місце. У салоні для собак передбачено напої, їжу, заспокійливі засоби, як-от феромони, музика, теплі рушники з ароматом лаванди тощо.

Під час рейсу компанія опублікувала в Instagram допис зі словами: "На відміну від усіх попередніх рейсів, ці собаки не є чимось другорядним, вони не є вантажем чи тягарем для екіпажу та попутників. Тут собаки в пріоритеті. Кожна деталь цього польоту була розроблена з думкою про собак. Минуло 10 років, але ми нарешті впевнені, що можемо надати всім собакам той досвід авіаперельотів, на який вони заслуговують".

Компанія Bark займається зоотоварами. Вона заснована у 2011 році. Фірма оголосила про запуск літака, орієнтованого на собак, як спосіб "революціонізувати авіаперельоти для собак".

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
США надали Україні ще допомогу 275 млн доларів
США оголосили про чергову допомогу Україні на $275 млн Важливо
Долар по 40,1 грн
Долар вперше коштує вище 40 грн — НБУ
Діти, окупація
В Україну повернулось ще 10 дітей з російської окупації — Save Ukraine
Насіров вийшов під заставу 55 млн грн
За ексочільника ДФС Насірова внесли заставу 55 млн гривень Важливо

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Собака
Вісім років очікування: черкаський "хатіко" знайшов родину. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Санду, Ван дер Беллен, собака
Собака президентки Молдови вкусив президента Австрії
Катерина Дементій, дружина загиблого військового
Дружина загиблого військового три місяці шукала собаку коханого. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Пес-волонтер Бер з Заркова волонтерить у Чернівцях
"Заохочує людей допомагати". Як пес із Харкова понад рік волонтерить у Чернівцях. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок