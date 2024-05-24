У США відбувся перший собачий авіарейс

Перша авіакомпанія для собак BARK Air у США виконала свій перший політ з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Про це повідомляють USA Today та New York Post.

BARK Air пропонує рейси в один кінець і в обидва кінці між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом, а також Нью-Йорком і Лондоном. Всередині США квиток коштує 6 тисяч доларів, міжнародний — 8 тисяч доларів. За даними сайту бронювання авіакомпанії, квитки на перший рейс були повністю розпродані.

Кожен рейс вміщує 15 собак та їхніх власників. Дітям заборонено літати на літаках BARK Air, усі пасажири-люди повинні бути не молодші за 18 років.

Як ідеться на сайті BARK Air, авіакомпанія не допускатиме заповнювати літаки цілком, щоб у собак лишалося місце. У салоні для собак передбачено напої, їжу, заспокійливі засоби, як-от феромони, музика, теплі рушники з ароматом лаванди тощо.

Під час рейсу компанія опублікувала в Instagram допис зі словами: "На відміну від усіх попередніх рейсів, ці собаки не є чимось другорядним, вони не є вантажем чи тягарем для екіпажу та попутників. Тут собаки в пріоритеті. Кожна деталь цього польоту була розроблена з думкою про собак. Минуло 10 років, але ми нарешті впевнені, що можемо надати всім собакам той досвід авіаперельотів, на який вони заслуговують".

Компанія Bark займається зоотоварами. Вона заснована у 2011 році. Фірма оголосила про запуск літака, орієнтованого на собак, як спосіб "революціонізувати авіаперельоти для собак".