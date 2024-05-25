Проєкт журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" виявив, що в співробітниць Харківської, Одеської та Чернівецької митниць декларації не збігаються з рівнем життя.

"Слідство.Інфо" переглядало декларації представників Держмитниці після випадку, коли інспекторку Львівської митниці Юлію Дригу звільнили з посади, коли вона сказала блогеру Ніколасу Кармі, що її образ коштує $8000.

Журналісти натрапили на три декларації, які здалися їм цікавими або незвичними.

22-річна Софія Крікунова — державна інспекторка на Одеській митниці.

У неї задекларовано дві квартири в Одесі, що разом коштують майже 9 млн грн, власницею яких вона стала у 2020 році. У цій же декларації працівниця записала подарунок від батька — 1,5 мільйона гривень. Його зарплату в декларації кандидатки на посаду інспектора Софія вказала у 6500 грн. Батько Олександр пояснив журналістам, що ці кошти — від колишнього бізнесу.

У реєстрі щодо Софії можна знайти кілька штрафів за порушення ПДР, останнє — від 15 лютого 2024 року. Це означає, що працівниця митниці водить авто — хоч ні права користування, ні права власності на жоден транспорт не декларує.

У своїх соцмережах інспекторка викладає свій брендовий одяг та аксесуари, ювелірні прикраси та відпочинок на курортах Мальдівів та Домініканської Республіки. У Домінікані вона зупинялася на початку цього року у 5-зірковому готелі Lopesan Costa Bavaro. Номер на двох тут коштує від 25 до 31 тисячі гривень за ніч.

23-річна Серафима Думітру обіймає посаду головної державної інспекторки у Чернівецькій митниці.

"Слідство.Інфо" зацікавило те, що в Серафими порожня декларація — ні транспорту, ні місця проживання, ні родичів.

На фото в соцмережах у Серафими теж є брендові аксесуари та мерседес Е-класу.

Журналістам інспекторка пояснила, що не має нічого свого, живе з батьками, автівка зареєстрована не на неї: "Купувала її у брата може 5 місяців тому, а він у людини з Івано-Франківська. Вона досі зареєстрована на неї. Перереєструвати збираюсь, але поки що немає часу". Про брендові речі пояснила, що це не оригінал, а "копії з Калинівського ринку". Розмір своєї заробітної плати не назвала, пояснивши тим, що працює нещодавно, не пам'ятає і виписує все на аркуші.

Батько інспекторки — священник УПЦ МП. Їхні знайомі — митрополит Лонгин (Михайло Жар), якому СБУ у 2023 році оголосила підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі, та його син — також Михайло Жар — політик місцевої ОПЗЖ, на підтримку якого Серафима у 2019 році виставляла дописи в своїх соцмережах. Дівчина запевнила журналістів "Слідтва.Інфо", що її тато, митрополит Лонгин та Михайло Жар не мають нічого спільного з росіянами чи проросійськими отцями.

Анна Асанова — головна державна інспекторка відділу організації митного контролю на Харківській митниці.

У декларації за 2023 рік не вказаний розмір зарплати Анни. Вона також задекларувала квартиру у житловому комплексі бізнес-класу у Харкові за понад 3,5 млн грн — її власницею Анна стала влітку 2021 року, ще до призначення на посаду у митниці. Пояснила журналістам, що квартиру їй подарували.

У декларації в Анни є машини Toyota CH-R 2018 року за понад 600 тисяч гривень та Mercedes-Benz 2018 року за майже 750 тисяч гривень. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Анна є власницею тільки Mercedes — здобула у 2023 році.

"Це мені подарував колишній чоловік. Розумієте, у мене до цього були заможні чоловіки, які дарували мені ці подарунки. Я не думала, що це треба декларувати", — розповідає посадовиця.

Митна служба на запит "Слідства.Інфо" відповіла, що перевіряє лише факт подання декларації кандидатом на посаду, а веденням держреєстру декларацій займається НАЗК.