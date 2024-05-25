Путін назвав українського президента "нелегітимним". Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що висловлювання очільника Кремля Володимира Путіна про "нелегітимність Зеленського" є нудними та нецікавими для адекватних людей і назвав Путіна нелегітимним "президентом Росії".

Про це він сказав в інтерв’ю казахському агентству "Власть".

"Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації з приводу легітимності президента України, щиро кажучи, нудні, нецікаві. Усі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже непокоїть", — сказав Зеленський.

Напередодні у Мінську лідер РФ Володимир Путін заявив, що повноваження президента України Володимира Зеленського закінчилися.

Згідно з Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали би відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються. Тодішній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану. Володимир Зеленський вважає, що виграв би на президентських виборах, якби вони відбулися вчасно.

Президент України Володимир Зеленський не втратить легітимності після 21 травня, коли закінчується його п'ятирічний строк повноважень, наголосив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, повноваження Зеленського триватимуть до обрання наступного глави держави.