Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Путін назвав українського президента "нелегітимним". Зеленський відповів
ЗеленськийПутінВИБОРИПолітика

Путін назвав українського президента "нелегітимним". Зеленський відповів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що висловлювання очільника Кремля Володимира Путіна про "нелегітимність Зеленського" є нудними та нецікавими для адекватних людей і назвав Путіна нелегітимним "президентом Росії".

Про це він сказав в інтерв’ю казахському агентству "Власть".

"Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації з приводу легітимності президента України, щиро кажучи, нудні, нецікаві. Усі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже непокоїть", — сказав Зеленський.

Напередодні у Мінську лідер РФ Володимир Путін заявив, що повноваження президента України Володимира Зеленського закінчилися.

Згідно з Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали би відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються. Тодішній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану. Володимир Зеленський вважає, що виграв би на президентських виборах, якби вони відбулися вчасно.

Президент України Володимир Зеленський не втратить легітимності після 21 травня, коли закінчується його п'ятирічний строк повноважень, наголосив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, повноваження Зеленського триватимуть до обрання наступного глави держави.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Українські військові збили Су-25 на Донеччині — ОСУВ &quot;Хортиця&quot;
Українські військові збили Су-25 на Донеччині — ОСУВ "Хортиця"
Український військовий
Новий пакет допомоги від США, Сили оборони взяли під контроль прикордоння Харківщини. 822 день війни. Онлайн
Росіяни вдарили КАБами по харківському гіпермаркету, є загиблі
Росіяни вдарили КАБами по харківському гіпермаркету, є загиблі
Діти стоять на знищеному російському бронеавтомобілі в центрі Києва
В Україні внаслідок війни вважають зниклою 2021 дитину — Лубінець

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Зеленський: під ударом Росії можуть опинитися країни Балтії, Молдова, Казахстан
Казахстан є серед найближчих цілей Росії — Зеленський
Зеленський санкції РНБО проти 68 російських компаній, медіа
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських медіа та компаній
Зеленський
Зеленський назвав втрати росіян на півночі Харківщини
Глава української держави Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв допомогти з відновленням зруйнованої друкарні у Харкові
На початок