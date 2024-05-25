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Зеленський назвав втрати росіян на півночі Харківщини
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Зеленський назвав втрати росіян на півночі Харківщини

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Ковальчук Віктор/УНІАН

На Харківському напрямку, де війська РФ наступають уже понад два тижні, втрати росіян у 8 разів перевершують українські.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю казахському агентству "Власть".

"Харківський "прорив". Скільки вже минуло — два тижні? Жертви — 1 до 8. Один українець, вісім росіян. Військові жертви", — сказав він.

За словами президента, за тиждень на фронті гине 2-3 тисячі російських військових.

"До цього тижня було близько 2-3 тисяч жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там — у спа, яке показували не один раз? Він тим часом займається зовсім іншим", — заявив Зеленський.

Водночас він заявив, що домовлятися з РФ про припинення вогню заради зниження українських втрат безглуздо, оскільки Москва порушує подібні домовленості, що вже з 2014 по 2022 рік на Донбасі.

"Який вигляд матиме припинення вогню сьогодні. Ось вони зараз зайшли в Харківську область, до 10 км пройшли, ось вони встали. Якщо у нас зараз припинення вогню, значить важка техніка, яка не підійшла — вони не змогли підійти через нашу артилерію — їхня важка техніка буде під'їжджати. Хто бере відповідальність, що росіяни не підведуть техніку? Як ти їх зупиниш фізично? Вони за добу дійдуть. А ти добу будеш закликати до порядку, до домовленостей, які були. Тому це для нас дуже небезпечно", — сказав президент.

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