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Прорив росіян на Харківщині: ДБР розслідує недбале ставлення до служби командирів 125 бригади
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Прорив росіян на Харківщині: ДБР розслідує недбале ставлення до служби командирів 125 бригади

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Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань. УНІАН

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування щодо командування 125 окремої бригади Територіальної оборони через прорив росіян на Харківщині.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Слідчі з’ясували, що 10 травня біля Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного, Гатища та інших населених пунктів Харківської області підрозділи 125 бригади залишили бойові позиції під час штурму росіян.

У ДБР кажуть, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів — 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького батальйону, не організувало належним чином оборону позицій на кордоні зРФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.

У Бюро зазначили, що йдеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Як результат наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

Провадження розпочали за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 425Недбале ставлення до військової служби та ст. 429Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Під час досудового розслідування виникла потреба в додатковій інформації, яка перебуває у володінні деяких фігурантів справи.

Зокрема, для проведення експертизи потрібні рішення про:

  • виконання бойових розпоряджень на ділянках фронту в Харківській області,
  • правдиві дані про укомплектованість військових частин особовим складом, озброєнням та військовою технікою станом на 10 травня,
  • документи щодо стану фортифікацій й інженерного обладнання на кордоні з РФ.

Оригінали цих документів містять гриф "Таємно" та"Для службового користування", а тому суд ухвалив надати ДБР тимчасовий доступ до цих документів. Управління ДБР у Полтаві вилучає ці документи, щоб проводити розслідування.

В іншій ухвалі від 22 травня у цій же справі зазначається, що в розслідуванні фігурують 56 військових, зокрема командири взводів, радіотелефоністи, санінструктори, гранатометники, стрільці, снайпери, навідники тощо.

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