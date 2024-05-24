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Україна розраховує на допомогу Польщі в енергетичній сфері — Шмигаль
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Україна розраховує на допомогу Польщі в енергетичній сфері — Шмигаль

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Очільник Уряду України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 23 лютого 2024 року. Пресслужба уряду

Україна розраховує на допомогу Польщі у постачанні енергетичного обладнання, зокрема генераторів, модельних котелень та газових турбін.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з делегацією Сенату Польщі на чолі з маршалком Малґожатою Кідавою-Блонською.

“Маємо намір децентралізувати українську енергосистеми, аби зробити її менш вразливою для ворога”, — зазначив Шмигаль.

Сторони також обговорили військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти РФ, конфіскацію російських активів, а також розвиток прикордонної інфраструктури.

Він наголосив, що Україна високо цінує надзвичайний рівень підтримки нашої держави з боку Польщі й польського народу.

"У цьому контексті також подякував Польщі за надання боєприпасів для ППО", — заявив глава МЗС.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

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