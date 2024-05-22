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Начальник Об’єднаного штабу Збройних Сил Франції побував в Україні — Генштаб
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Начальник Об’єднаного штабу Збройних Сил Франції побував в Україні — Генштаб

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Відбувся офіційний візит в Україну делегації Збройних Сил Французької Республіки
Відбувся офіційний візит в Україну делегації Збройних Сил Французької Республіки на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром. Генеральнй штаб ЗСУ

Делегація Збройних Сил Французької Республіки на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Франції генералом Тьєрі Бюркаром здійснила офіційний візит в Україну.

Про це зранку 22 травня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, з французькими колегами зустрівся начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич.

Зазначається, що під час візиту іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення військом РФ правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності.

Також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння та техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, та подальше вдосконалення обороноздатності України.

Баргилевич також подякував французькому колезі за суттєву військово-технічну допомогу, а також підготовку військовослужбовців ЗС України як на території Франції, так і в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

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