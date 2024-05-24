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NASA і Boeing відклали пробний політ космічного корабля Starliner з людьми на борту
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NASA і Boeing відклали пробний політ космічного корабля Starliner з людьми на борту

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Космічний корабель Starliner
Космічний корабель Starliner. Twitter

NASA та Boeing знову скасували випробувальний запуск космічного корабля CST-100 Starliner із астронавтами.

Про це пише Space News із посиланням на заяву NASA.

NASA та Boeing не надали нової дати пуску, оскільки триває робота над розв'язанням проблеми витоку гелію.

Зазначається, що запуск Starliner із двома астронавтами NASA на борту мав відбутися 25 травня.

"Команда проводить зустрічі два дні поспіль, оцінюючи обґрунтування польоту, показники системи та резерви. Над цими питаннями досі триває робота й наступна можливість запуску досі обговорюється", — заявили у NASA.

Видання зазначає, що наслідки тривалого відкладення пуску поки невідомі. Космічний корабель мав на кілька тижнів пристикуватися до Міжнародної космічної станції.

Запуск корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції (МКС) перенесли ще 7 травня через проблеми з "клапаном скидання кисню на ступені Centaur на Atlas V".

21 травня NASA знову повідомило, що разом з Boeing і United Launch Alliance не буде здійснювати запланований на 25 травня запуск космічного корабля з мису Канаверал в штаті Флорида.

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