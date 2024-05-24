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Україна відкрила посольство у Мавританії
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Україна відкрила посольство у Мавританії

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Україна відкрила дипломатичне представництво в ісламській Республіці Мавританія (Африка) у місті Нуакшот.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що на церемонії відкриття посольства був присутній спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Він зауважив, що започаткування діяльності українського дипломатичного представництва у Нуакшоті є свідченням рішучості України активізувати співробітництво з Мавританією як важливим партнером в регіоні Сахель.

Субх розповів учасникам заходу про війну РФ проти України та зусилля українців і ЗСУ, які спрямовані за захист держави.

У ході візиту до країни спецпредставник також зустрівся з главою МЗС Мавританії Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом. Сторони обговорили розвиток політичного діалогу між Києвом та Нуакшотом, а також шляхи активізації та подальшого розвитку двостороннього співробітництва у низці сфер. Йдеться про торговельно-економічну, енергетичну, сільськогосподарську, гірничодобувну галузі, а також інформаційно-комунікаційні технології, культуру та освіту.

Субх також міністра закордонних справ Мавританії про заплановану найближчим часом доставку зерна та іншого продовольства до країни у межах програми "Зерно з України".

Зі свого доку Мохамед Салем Ульд Мерзуґ також висловив принципову позицію своєї держави, яка полягає у безумовному дотриманні положень Статуту ООН та норм міжнародного права, у тому числі повазі до суверенітету, територіальної цілісності й непорушності кордонів країн.

Україна 15 квітня офіційно відкрила посольство у Мозамбіку, 12 квітня — у Республіці Кот-д’Івуар, а 10 квітня — в Демократичній Республіці Конго. Також диппредставництво було відкрито у Республіці Ботсвана у місті Ґабороне.

МЗС України також ініціює відкриття у Латинській Америці п’ятьох нових посольств.

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