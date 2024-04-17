МЗС України ініціює відкриття у Латинській Америці п’ятьох нових посольств

Міністерство закордонних справ України запропонувало на розгляд президентові Володимиру Зеленському п’ять країн, де варто відкрити нові посольства.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець.

"Ми запропонували президентові п’ять країн і очікуємо схвалення рішення", — сказала вона.

Боровець зазначила, що дипломатична присутність України у Латинській Америці "доволі скромна" – там діє лише шість українських посольств, а кожен з послів відповідає за кілька країн, а штат посольств доволі нечисленний.

"Латинська Америка і Карибський басейн – це 33 країни, більш як 662 млн населення, 8 відсотків світового ВВП – понад 11 трлн дол. США. Це величезні ринки збуту. Тобто стратегічна гра вдовгу означає, що ми там маємо бути присутні", — сказала урядовиця.

Відповідаючи на запитання, чи планують латиноамериканські країни відкривати свої посольства у Києві, вона повідомила, що в Україні фізично присутні два посли – Бразилії і Аргентини, є посольство Мексики, але посла поки що нема.

"Можливо після цьогорічних виборів новий президент Мексики призначить нового, є посли за сумісництвом з 6 латиноамериканських держав. Але поки що офіційно ніхто додатковий не звертався – все ж таки у нас триває війна. Я думаю, тут ми маємо зробити перший крок", — сказала Боровець.

Україна 15 квітня офіційно відкрила посольство у Мозамбіку, 12 квітня — у Республіці Кот-д’Івуар, а 10 квітня — в Демократичній Республіці Конго.