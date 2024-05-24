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В Іспанії на Майорці обвалився дах ресторану: четверо загиблих, десятки поранених
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В Іспанії на Майорці обвалився дах ресторану: четверо загиблих, десятки поранених

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Рятувальники розбирають завали
Співробітники служби екстреної допомоги працюють після того, як двоповерховий ресторан обвалився, Пальма-де-Майорка, 23 травня 2024 року. Getty Images/JAIME REINA

Четверо людей загинули, ще 17 дістали поранення на середземноморському острові Майорка в Іспанії внаслідок обвалення даху двоповерхового ресторану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані національної іспанської поліції.

Двоповерхова будівля обвалилася на пляжі в Пальма-де-Майорка на Балеарських островах Іспанії у популярному серед туристів закладі. Пожежники та поліція виїхали на місце події, також було викликано психологів.

"Я уважно стежу за наслідками жахливого обвалу, який стався на пляжі Пальма", — заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в ефірі X.

Санчес сказав, що спілкувався з місцевою та регіональною владою, додавши, що уряд готовий допомогти «всіма необхідними засобами та військами».

"Хочу висловити співчуття сім'ям загиблих і побажати якнайшвидшого одужання постраждалим", — сказав він.

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