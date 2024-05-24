Четверо людей загинули, ще 17 дістали поранення на середземноморському острові Майорка в Іспанії внаслідок обвалення даху двоповерхового ресторану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані національної іспанської поліції.

Двоповерхова будівля обвалилася на пляжі в Пальма-де-Майорка на Балеарських островах Іспанії у популярному серед туристів закладі. Пожежники та поліція виїхали на місце події, також було викликано психологів.

"Я уважно стежу за наслідками жахливого обвалу, який стався на пляжі Пальма", — заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в ефірі X.

Санчес сказав, що спілкувався з місцевою та регіональною владою, додавши, що уряд готовий допомогти «всіма необхідними засобами та військами».

"Хочу висловити співчуття сім'ям загиблих і побажати якнайшвидшого одужання постраждалим", — сказав він.