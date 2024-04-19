Греція планує створити систему ППО як основі ізраїльського "Залізного купола"

Греція планує розробити систему протиповітряної оборони, схожу на складний ізраїльський "Залізний купол".

Про це заявив грецький міністр оборони Нікос Дендіас Skai TV, якого цитує Ekathimerini.

Обговорюючи нещодавнє використання Ізраїлем системи протиракетної оборони "Залізний купол" для відбиття масової атаки безпілотників і ракет Ірану міністр зауважив про захист своєї країни. До того ж він сказав, що Туреччина вже досягла прогресу в цьому напрямку

"Нація повинна захистити себе… Досліджуючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати зенітний та протидроновий купол. Ми не передбачали цього досить рано", — сказав Дендіас.

Міністр визнав, що розбудова такої інфраструктури займе багато часу, додавши, що для цього в порядку денному до 2030 року передбачено бюджетні гроші.

Залізний купол є нижнім шаром протиракетної оборони Ізраїлю. Розроблений Ізраїлем за підтримки США, він спеціалізується на збитті ракет малої дальності. Ізраїль стверджує, що показник успіху становить понад 90 відсотків.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.