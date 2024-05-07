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На фронті в Україні загинули двоє грузинських бійців
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На фронті в Україні загинули двоє грузинських бійців

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На фронті в Україні загинули двоє грузинських бійців
Військовослужбовці піхотного батальйону грузинської армії. AP Photo/Shakh Aivazov

У боях на передовій в Україні загинули двоє громадян Грузії, які воювали у складі Сил оборони.

Про це повідомляє загон "Чорний орел" у соціальних мережах.

"Унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе. Загін "Чорний орел" висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху", — йдеться у повідомленні.

Як додають у виданні "Эхо Кавказа", багато грузинських добровольців воюють в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. За непідтвердженою інформацією, їхня кількість сягає 1500.

Громадяни Грузії переважно воюють у складі підрозділів "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" та "Чорний орел". З початку війни в Україні загинуло близько 60 грузинських бійців.

Що відомо про створення Інтернаціонального легіону

27 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян долучатися до опору російським військам в Україні. З іноземців, які виявлять бажання долучитися, буде створено окремий Інтернаціональний легіон територіальної оборони. А наступного дня Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для іноземців-добровольців.

28 лютого 2022 року у Міноборони України повідомили, що вступити до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України зголосилися кілька тисяч іноземних громадян.

У березні 2022 року стало відомо, що 70 японців, серед яких 50 колишніх членів сил самооборони Японії та два ветерани Французького іноземного легіону, подали заявки на приєднання до українського Інтернаціонального легіону тероборони.

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