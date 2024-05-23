Шмигаль зустрівся з директором Європейського департаменту МВФ і місією Фонду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 23 травня у Києві зустрівся з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Камером та місією Фонду.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

“Цінуємо цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 млрд доларів”, — сказав Шмигаль.

Він відзначив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від МВФ 8 млрд доларів. Фонд входить до трійки найбільших наших донорів та тримає рамку всієї допомоги Україні в розмірі понад 120 млрд доларів, зазначив глава уряду.

За даними пресслужби, під час зустрічі сторони скоординували спільні дії у ключових напрямках співпраці. Шмигаль розповів про зусилля уряду щодо конфіскації заморожених російських активів, плани щодо відновлення енергетики та про розбудову децентралізованої системи, продовження реформ.

Представники МВФ запевнили, що Фонд залишатиметься надійним партнером України й надалі.

22 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення третього траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів.

Що відомо про програму МВФ для України

31 березня 2023 року виконавча Рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.