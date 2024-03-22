МВФ схвалив виділення Україні транш у 880 млн доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів. Вони мають надійти в Україну протягом двох-трьох днів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

"Влада продовжує сильно працювати в рамках EFF в складних умовах, відповідаючи всім, крім одного кількісним критеріям ефективності на кінець грудня, всім структурним орієнтирам до кінця лютого та всім орієнтовним цілям", — йдеться у пресрелізі.

Як уточнив на брифінгу глава місії МВФ в Україні Гевін Грей, надходження коштів в Україну очікується протягом 2-3 днів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, ці гроші покриють найважливіші бюджетні видатки та допоможуть зберігати макрофінансову стабільність.

Що відомо про програму МВФ для України

31 березня виконавча Рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.