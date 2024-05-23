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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо геноциду в Сребрениці. Що відомо
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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо геноциду в Сребрениці. Що відомо

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Gрезидент Республіки Сербської Мілорад Додік
Президент Республіки Сербської (автономії у складі Боснії та Герцеговини) Мілорад Додік під час пресконференції 23 травня у Сребрениці . AP Photo/Armin Durgut

Генеральна асамблея ООН сьогодні 23 травня ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день памʼяті жертв геноциду в Сребрениці.

Про це повідомляє сербський канал РТС.

Зазначається, що за проєкт резолюції проголосували 84 країни, проти – 19. 68 країн утрималися.

Окрім Сербії, проти резолюції проголосували Росія, Угорщина, Білорусь, Китай, Коморські Острови, Антигуа, Сирія, Куба, Конго, КНДР, Домініка, Еритрея, Есватіні, Гренада, Малі, Науру, Нікарагуа та Сан-Томе і Принсіпі.

Серед країн, які утрималися, були, зокрема, Греція, Кіпр, Казахстан, Мальдіви, Мексика, ОАЕ та В'єтнам. Азербайджан і Венесуела не взяли участь у голосуванні.

Як пише РТС, президент Сербії Александр Вучич заявив, що рішення Генасамблеї ООН "відкриє скриньку Пандори", і що світ тепер зіткнеться з низкою звинувачень у геноциді, що не призведе до примирення в регіоні.

Водночас президент Республіки Сербської (автономії у складі Боснії та Герцеговини) Мілорад Додік перед голосуванням в ООН заявив, що протягом 30 днів представить угоду про "мирне відділення" Республіки від Боснії та Герцеговини.

"Сьогодні ми починаємо з офіційного рішення щодо звернення до мирного розмежування. Ми будемо пропонувати спочатку уточнити політичні компетенції щодо суб'єктів, а також зберегти і залишити нинішню модель функціонування економіки і протягом кількох років адаптувати його до моделі мирного розмежування", — цитує Додіка NIN.

У Республіці Сербській планують відділення на тлі рішення Європейської ради про початок перемовин про вступ із Боснією та Герцеговиною.

Геноцид у Сребрениці

Геноцид у Сребрениці — масове вбивство близько 8 тисяч боснійських мусульман (чоловіків віком від 12 до 77 років) силами Армії "Республіки Сербської" (квазідержавного утворення на території Боснії і Герцеговини) за співучасті воєнізованого формування "Скорпіони" під контролем МВС Сербії, яке відбулось у липні 1995 року під час подій Боснійської війни (1992-1995).

Розслідування встановило, що вбивства вчинили під командуванням одного з лідерів боснійських сербів — генерала Ратка Младича. Ще одним фігурантом у справі геноциду є інший лідер боснійських сербів — Радован Караджич.

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