Єврорада розпочала переговори про вступ Боснії та Герцеговини в ЄС

Європейська рада щойно вирішила розпочати переговори про вступ із Боснією та Герцеговиною.
Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель у соцмережі Х (раніше Twitter).
"Сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на вашому шляху до ЄС. Тепер необхідно продовжити напружену роботу, щоб Боснія та Герцеговина неухильно просувалася вперед, як того хоче ваш народ", — написав Мішель.
Далі настане етап перемовин, який може тривати роками, адже шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж країну офіційно прийняли в ЄС у 2013 році. При цьому будь-які рішення про розширення ЄС мають одностайно схвалити всі 27 теперішніх членів блоку.
Що відомо про вступ України в ЄС
Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.
"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.
"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:
- реформа Конституційного суду;
- продовження судової реформи;
- антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
- боротьба з відмиванням коштів;
- втілення антиолігархічного закону;
- узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
- зміна законодавства про нацменшини.
Голова Європейської ради Шарль Мішель 14 грудня 2023 року заявив, що лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про вступ у ЄС. Відповідне рішення було погоджене у Брюсселі під час саміту Євросоюзу.