Єврорада розпочала переговори про вступ Боснії та Герцеговини в ЄС

Європейська рада щойно вирішила розпочати переговори про вступ із Боснією та Герцеговиною.

Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель у соцмережі Х (раніше Twitter).

"Сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на вашому шляху до ЄС. Тепер необхідно продовжити напружену роботу, щоб Боснія та Герцеговина неухильно просувалася вперед, як того хоче ваш народ", — написав Мішель.

Далі настане етап перемовин, який може тривати роками, адже шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж країну офіційно прийняли в ЄС у 2013 році. При цьому будь-які рішення про розширення ЄС мають одностайно схвалити всі 27 теперішніх членів блоку.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Голова Європейської ради Шарль Мішель 14 грудня 2023 року заявив, що лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про вступ у ЄС. Відповідне рішення було погоджене у Брюсселі під час саміту Євросоюзу.