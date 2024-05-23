Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Понад 20 тисяч військових торік пройшли реабілітацію у медзакладах Міноборони
РеабілітаціяЗСУМІНОБОРОНИЗДОРОВ’ЯВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяМедицинаПолітика

Понад 20 тисяч військових торік пройшли реабілітацію у медзакладах Міноборони

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Реабілітація, ЗСУ
Військовослужбовець ЗСУ з аптечкою поблизу лінії фронту на Запоріжжі, червень 2023 року. Daniel Carde/Anadolu Agency/Getty Images

У 2023 році у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України пройшли реабілітацію понад 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Про це під час круглого столу на тему: "Успіхи та виклики реабілітації військових в Україні – пошук рішень" розповіла заступниця міністра оборони з питань соціального розвитку Наталія Калмикова.

За словами урядовиці, станом на сьогодні загалом у медзакладах оборонного відомства розгорнуто 2 600 саме реабілітаційних ліжок.

"За минулий рік реабілітацію винятково в наших закладах охорони здоров’я пройшли понад 20 тисяч військовослужбовців, тому що в нас лікуються винятково військовослужбовці", – додала Калмикова.

Наприкінці квітня цього року Міністерство охорони здоров'я затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом "Бойова травма".

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Україна повернула додому 13 дітей
Україна повернула додому ще 13 дітей
24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
Українські енергетики відновили підключення до однієї з ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС — Енергоатом
Українські енергетики відновили підключення до однієї з ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС — Енергоатом

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Уряд розширив можливості застосування телемедицини в реабілітації
Уряд розширив можливості застосування телемедицини в реабілітації
Україна
Пробіг 42 км: Військовий на протезі допоміг зібрати побратиму гроші на лікування. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
ЗСУ
З театру тіней — на війну: історія чернігівського добровольця Юрія Василенка. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
військовий у центрі реабілітації
Перегони за роззброєнням, Донбас, евакуація цивільних з Чернігівщини. Історія військового "Шаха", який втратив слух
На початок