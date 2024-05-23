Понад 20 тисяч військових торік пройшли реабілітацію у медзакладах Міноборони

У 2023 році у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України пройшли реабілітацію понад 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Про це під час круглого столу на тему: "Успіхи та виклики реабілітації військових в Україні – пошук рішень" розповіла заступниця міністра оборони з питань соціального розвитку Наталія Калмикова.

За словами урядовиці, станом на сьогодні загалом у медзакладах оборонного відомства розгорнуто 2 600 саме реабілітаційних ліжок.

"За минулий рік реабілітацію винятково в наших закладах охорони здоров’я пройшли понад 20 тисяч військовослужбовців, тому що в нас лікуються винятково військовослужбовці", – додала Калмикова.

Наприкінці квітня цього року Міністерство охорони здоров'я затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом "Бойова травма".