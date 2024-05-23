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Британія передає Україні пакет допомоги для посилення повітряної та морської оборони
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Британія передає Україні пакет допомоги для посилення повітряної та морської оборони

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Грант Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. AP/Kirsty Wigglesworth

Велика Британія і союзники передають Україні пакет військової допомоги вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 217 млн євро) для посилення повітряної та морської оборони.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє The Sun.

За його словами, новий пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України.

У пакет допомоги увійшли радари ППО, фальш цілі та системи радіоелектронної боротьби на суму 70 млн фунтів стерлінгів (81 млн євро).

Водночас передбачено 80 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 110 млн євро) на невеликі човни, розвідувальні дрони та надводні судна без екіпажу.

"Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку ЗСУ для задоволення їхніх термінових потреб у боєздатності. Вона містить більше систем ППО для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил", — заявив Шаппс.

Наразі фонд для України отримав 900 мільйонів фунтів. Велика Британія є найбільшим донором, виділяючи 500 мільйонів фунтів. До альянсу також входять Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина.

Раніше Шаппс заявив, що Україна протягом травня отримає від Великої Британії 100 ракет для ППО.

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