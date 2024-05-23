Норвегія посилить обмеження для росіян на в'їзд до країни. Що відомо

Норвегія заборонить громадянам Росії з метою туризму в'їжджати до країни. Обмеження почнуть діяти з 29 травня.

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції та громадської безпеки Норвегії.

У відомстві нагадали, що уряд обмежив візову практику для росіян навесні 2022 року, і після цієї дати туристичні візи для росіян зазвичай не видаються. Тепер можливості в'їзду будуть ще більш обмеженими.

"Рішення посилити правила в’їзду відповідає норвезькому підходу підтримувати союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресивної війни Росії проти України", — заявила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мел.

Зміна передбачає, що поліція може відмовити у в'їзді громадянам Росії, на яких поширюється дія цієї інструкції.

Зокрема росіянам, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в'їзді через зовнішній кордон. Обмеження поширюється як на тих, хто має візи, видані Норвегією до обмеження візової практики навесні 2022 року, так і на візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди.

Винятки будуть надаватися в деяких випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають в Норвегії, а також для громадян Росії, які будуть працювати або вчитися в Норвегії або інших країнах Шенгенської угоди.

Раніше стало відомо, що У Фінляндії хочуть внести зміни у законодавство, щоб дозволити прикордонникам блокувати шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії.