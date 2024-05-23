Президент Румунії окреслив умови відправлення в Україну системи Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що постачання в Україну системи Patriot має бути схвалено Вищою радою національної оборони й не має шкодити ППО Румунії.

Про це повідомив 22 травня румунський інформаційний канал Digi24.

Клаус Йоганніс підкреслив, що це питання не буде обговорюватися публічно, його варто вирішувати суто з військовими експертами.

"Я не коментую це питання і не думаю, що це має відношення до загального публічного простору. Це питання необхідно обговорити з армійськими фахівцями, остаточно вирішити і повідомити про результат. Я не думаю, що широкі публічні дебати є бажаними щодо такого вузькоспеціалізованого питання, яке має бути спрямоване на територію, де, на жаль, у нас є збройний конфлікт", — сказав президент Клаус Йоганніс щодо можливої ​​передачі системи ППО Patriot в Україні.

Йоганніс сказав, що постачання системи Patriot супроводжується численними логістичними та юридичними складнощами.

"Не думайте, що мова йде про причіп із трьома машинами. Це дуже складно, є контракти, укладені між постачальником і бенефіціаром, є дуже складні установки, і ці речі потрібно дуже чітко прояснити. Не кажучи вже про те, що я ні за яких обставин не погоджуся, щоб Румунія залишалася без протиракетної оборони та протиповітряної оборони. Отже, тою мірою, в якій щось дається зрештою, Румунія повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", – також сказав Йоганніс, уточнивши, що "немає часового горизонту" для прийняття цього рішення.

У 2017 році Румунія підписала угоду про придбання систем Patriot, але поки що має лише одну, яка працює.

За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібні 25 Патріотів, щоб захистити країну від нападів Росії, але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі він зосереджений на забезпеченні семи для захисту найбільших міст України.

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.