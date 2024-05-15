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Поблизу Тайваню виявлено 45 китайських літаків
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Поблизу Тайваню виявлено 45 китайських літаків

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Чоловік із прапорами США та Тайваню
Чоловік із прапорами США та Тайваню. Getty Images

Сорок п'ять китайських літаків виявили зранку 15 травня навколо Тайваню. Це сталося менш ніж за тиждень до інавгурації президента на острові.

Про це повідомило міністерство оборони Тайбею.

Це найбільша кількість китайських літаків за добу цього року, які виявили навколо Тайваню, який офіційний Пекін вважає частиною Китаю. Пекін вважає майбутнього президента Лай Чін Те "небезпечним сепаратистом".

У середу міністерство оборони Тайбею повідомило, що виявило 45 китайських літаків і шість військово-морських суден, які діяли навколо Тайваню протягом 24 годин до 6:00 ранку. У відомстві додали, що "моніторили ситуацію та відповідним чином відреагували". У вівторок увечері міністерство заявило, що 23 китайські літаки, включаючи винищувачі та безпілотники, виявили навколо Тайваню протягом двох годин.

Китай заявив, що ніколи не відмовиться від застосування сили, щоб поставити Тайвань під контроль Пекіна. Останніми роками він посилив військовий тиск на острів, надсилаючи туди військові літаки та кораблі майже щодня.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Але Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.

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